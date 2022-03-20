В тылу кафиров ВСУ уничтожили колонну россиян, - Командование ССО

Об этом заявили в Командовании ССО .



"Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян", - говорится в сообщении.



Это произошло в тесном взаимодействии ССО, ГУР Минобороны и Грузинского легиона.



"На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит", - добавили в Силах спецопераций.

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