В тылу кафиров ВСУ уничтожили колонну россиян, - Командование ССО
ССО во взаимодействии с разведкой и грузинским легионом уничтожили колонну российских оккупантов
Об этом заявили в Командовании ССО .
"Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян", - говорится в сообщении.
Это произошло в тесном взаимодействии ССО, ГУР Минобороны и Грузинского легиона.
"На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит", - добавили в Силах спецопераций.
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