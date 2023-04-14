В Twitter запустили программу по монетизации контента
Теперь в социальной сети Twitter пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту - от длинного текста до многочасового видео
Об этом сообщил владелец компании Илон Маск в твиттере.
Он предлагает подать заявку, чтобы предложить своим последователям подписку на любой материал, от длинного текста до многочасового видео.
"Мы также будем способствовать продвижению вашего контента. Наша цель – максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать проделанную работу с собой. Легко войти, легко выйти", - пишет Маск.
При этом владелец компании не стал подробно описывать технические аспекты новшества. Чтобы сделать контент платным, следует перейти в настройки в пункт "Монетизация".
В первые 12 месяцев Twitter не будет оставлять себе ничего из денег, полученных пользователями от подписки. Это означает, что пользователи будут оставлять себе около 70% доходов от подписки на мобильные устройства после учета сборов, которые Apple и Google берут за свои магазины приложений.
- Ранее Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, что является символом криптовалюты Dogecoin.
- Впоследствии бизнесмен Илон Маск заявил, что сокращение штата начали давать свои плоды, а большинство рекламодателей вернулись на платформу, поэтому теперь Twitter "почти безубыточный" .
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