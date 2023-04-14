Об этом сообщил владелец компании Илон Маск в твиттере.

Он предлагает подать заявку, чтобы предложить своим последователям подписку на любой материал, от длинного текста до многочасового видео.

"Мы также будем способствовать продвижению вашего контента. Наша цель – максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать проделанную работу с собой. Легко войти, легко выйти", - пишет Маск.

При этом владелец компании не стал подробно описывать технические аспекты новшества. Чтобы сделать контент платным, следует перейти в настройки в пункт "Монетизация".

В первые 12 месяцев Twitter не будет оставлять себе ничего из денег, полученных пользователями от подписки. Это означает, что пользователи будут оставлять себе около 70% доходов от подписки на мобильные устройства после учета сборов, которые Apple и Google берут за свои магазины приложений.