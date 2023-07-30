В Twitter восстановили страницу рэпера Канье Веста

Об этом информирует The Washington Post .

Сейчас аккаунт Канье Веста насчитывает 31 млн подписчиков. Однако издание пишет, что он не сможет монетизировать и рекламировать свой аккаунт.

Восстановление аккаунта рэпера соответствует убеждениям Маска о поведении в соцсети. Ранее гендиректор Twitter назвал себя "абсолютистом свободы слова" и отметил, что не одобряет блокировку аккаунта Веста. Тогда, 8 месяцев назад, рэпера заблокировали из-за того, что на своем аккаунте он опубликовал изображение свастики в сочетании со звездой Давида.

"Я старался как мог. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило относительно подстрекательства к насилию. Учетная запись будет приостановлена", - тогда написал Маск.