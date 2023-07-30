В Twitter восстановили страницу рэпера Канье Веста
Соцсеть Twitter, которую недавно переименовали в X, возобновила аккаунт рэпера Канье Веста. Это произошло через восемь месяцев после блокировки
Об этом информирует The Washington Post .
Сейчас аккаунт Канье Веста насчитывает 31 млн подписчиков. Однако издание пишет, что он не сможет монетизировать и рекламировать свой аккаунт.
Восстановление аккаунта рэпера соответствует убеждениям Маска о поведении в соцсети. Ранее гендиректор Twitter назвал себя "абсолютистом свободы слова" и отметил, что не одобряет блокировку аккаунта Веста. Тогда, 8 месяцев назад, рэпера заблокировали из-за того, что на своем аккаунте он опубликовал изображение свастики в сочетании со звездой Давида.
"Я старался как мог. Несмотря на это, он снова нарушил наше правило относительно подстрекательства к насилию. Учетная запись будет приостановлена", - тогда написал Маск.
- 20 ноября 2022 года Илон Маск решил возобновить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter.
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