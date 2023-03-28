В Twitter только верифицированные аккаунты смогут попадать в рекомендации и участвовать в опросах
С 15 апреля только верифицированные аккаунты смогут попадать в рекомендации и участвовать в голосованиях в Twitter
Об этом в своем twitter сообщил Илон Маск.
"Начиная с 15 апреля, только верифицированные аккаунты смогут попасть к рекомендациям For You. Это единственный реальный способ противостоять нашествию продвинутых ботов с искусственным интеллектом. В противном случае это безнадежно проигрышная битва", - написал он.
Также Маск отметил, что голосование в опросах потребует верификации по той же причине.
В то же время он добавил, что это нормально иметь верифицированные аккаунты ботов, если они соблюдают условия предоставления услуг и не выдают себя за человека.
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