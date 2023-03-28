Об этом в своем twitter сообщил Илон Маск.

"Начиная с 15 апреля, только верифицированные аккаунты смогут попасть к рекомендациям For You. Это единственный реальный способ противостоять нашествию продвинутых ботов с искусственным интеллектом. В противном случае это безнадежно проигрышная битва", - написал он.

Также Маск отметил, что голосование в опросах потребует верификации по той же причине.

В то же время он добавил, что это нормально иметь верифицированные аккаунты ботов, если они соблюдают условия предоставления услуг и не выдают себя за человека.