В Twitter теперь можно увидеть количество людей, просмотревших ваш твит

Об этом сообщает The Verge .

Подсчет просмотров твитов теперь отображается на iOS и Android. В скором времени эта функция появится и в десктопной версии приложения. Она расположена рядом со счетчиками комментариев, лайков и ретвитов.

Однако Twitter отметил, что не на всех твитах отображается количество просмотров. Эта функция будет недоступна на сообщениях, опубликованных до ее внедрения. Также она не будет на твитах самой соцсети и Twitter Circle.

Просмотры будут засчитываться тогда, когда твит появляется на экране устройств любого (даже на экране автора сообщения). Просмотры с десктопной версии и телефона будут засчитываться как два отдельных.

Илон Маск заявил, что новая функция поможет показать, насколько твиттер живее и активнее.

"Она показывает, насколько Twitter живее, чем может показаться, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не пишут твиты, не отвечают или ругают, поскольку это публичные действия", - написал он.

Миллиардер Илон Маск ночью 19 декабря запустил голосование, стоит ли ему уйти с должности руководителя Twitter и пообещал соблюсти какие-либо результаты опроса.

20 декабря Маск заявил, что ищет нового генерального директора для Twitter.