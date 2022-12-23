В Twitter теперь можно увидеть количество людей, просмотревших ваш твит
В социальной сети Twitter запустили счетчик, показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит
Об этом сообщает The Verge .
Подсчет просмотров твитов теперь отображается на iOS и Android. В скором времени эта функция появится и в десктопной версии приложения. Она расположена рядом со счетчиками комментариев, лайков и ретвитов.
Однако Twitter отметил, что не на всех твитах отображается количество просмотров. Эта функция будет недоступна на сообщениях, опубликованных до ее внедрения. Также она не будет на твитах самой соцсети и Twitter Circle.
Просмотры будут засчитываться тогда, когда твит появляется на экране устройств любого (даже на экране автора сообщения). Просмотры с десктопной версии и телефона будут засчитываться как два отдельных.
Илон Маск заявил, что новая функция поможет показать, насколько твиттер живее и активнее.
"Она показывает, насколько Twitter живее, чем может показаться, поскольку более 90% пользователей Twitter читают, но не пишут твиты, не отвечают или ругают, поскольку это публичные действия", - написал он.
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