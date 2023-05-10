Об этом пишет Reuters.

В прошлом году компания объявила о плане "Twitter 2.0 The Everything App". По словам самого Илона Маска, в соцсети будут зашифрованные прямые сообщения, длинные твиты и возможность проводить платежи.

"Вскоре появятся голосовой и видеочат с кем-либо на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - заявил Маск.

Известно, что функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в соответствие с приложениями социальных сетей Meta-Facebook и Instagram, которые имеют подобные функции.

Кроме того, Илон Маск отметил, что в Twitter будет доступна версия зашифрованных прямых сообщений начиная со среды.