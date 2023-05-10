В Twitter появятся видео- и аудиозвонки
Исполнительный директор Twitter Илон Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции - видео- и аудиозвонки
Об этом пишет Reuters.
В прошлом году компания объявила о плане "Twitter 2.0 The Everything App". По словам самого Илона Маска, в соцсети будут зашифрованные прямые сообщения, длинные твиты и возможность проводить платежи.
"Вскоре появятся голосовой и видеочат с кем-либо на этой платформе, чтобы вы могли общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", - заявил Маск.
Известно, что функция звонков в Twitter приведет платформу микроблогов в соответствие с приложениями социальных сетей Meta-Facebook и Instagram, которые имеют подобные функции.
Кроме того, Илон Маск отметил, что в Twitter будет доступна версия зашифрованных прямых сообщений начиная со среды.
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