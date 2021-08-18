В Twitter начали помечать сообщения с фейками

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.



"Мы тестируем функцию, чтобы вы могли сообщать о твиты, которые кажутся ложными", - говорится в сообщении.



Функцию запустили с 18 августа в США, Южной Кореи и Австралии.

Сообщается, это может улучшить работу по дезинформации ..

Чтобы воспользоваться функцией, нужно кликнуть на кнопку "Пожаловаться на твит" и выбрать "Это вводит в заблуждение".