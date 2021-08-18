В Twitter начали помечать сообщения с фейками
В соцсети Twitter начали тестировать отметку на твитах с недостоверной информацией
Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
"Мы тестируем функцию, чтобы вы могли сообщать о твиты, которые кажутся ложными", - говорится в сообщении.
Функцию запустили с 18 августа в США, Южной Кореи и Австралии.
Сообщается, это может улучшить работу по дезинформации ..
Чтобы воспользоваться функцией, нужно кликнуть на кнопку "Пожаловаться на твит" и выбрать "Это вводит в заблуждение".
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