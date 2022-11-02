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В Twitter могут появиться платные видео, - The Washington Post

2 ноября, 2022 среда
16:53
Технологии

Новый владелец Twitter, бизнесмен Илон Маск, может запустить функцию платных видео, где с пользователей будут снимать деньги за их просмотр

Об этом пишет The Washington Post, со ссылкой на внутреннее электронное письмо компании.

Благодаря этой функции под названием Paywalled Video пользователи смогут публиковать видеоролики, за просмотр которых необходимо будет платить. Цена за ролик может быть 1, 2, 5, или 10 долларов, запостивший видео будет получать деньги через Stripe. Отмечается, что Twitter будет получать комиссию по этой сумме.

The Washington Post рассказывает, что после публикации видео пользователь будет видеть значок замка и подпись - "чтобы продолжить просмотр, внесите средства". Не заплатившие пользователи не смогут посмотреть ролик, однако смогут его лайкнуть или ретвитнуть.

Издание отмечает, что запуск функции планируется в течение двух недель. В настоящее время происходит проработка рисков, связанных с авторским контентом и его публикацией. Также неизвестно, началась ли разработка этой функции после покупки соцсети Маском, или это уже давно запланированный проект.

  • Ранее стало известно, что Илон Маск поручил инженерам Twitter работать над перезагрузкой Vine, чтобы подготовить обновленный запуск еще до конца 2022 года.

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