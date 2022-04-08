В Twitter-е появился официальный аккаунт Европарламента на украинском языке
Европарламент создал новый официальный аккаунт в Twitter, который будут вести на украинском языке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый твит был опубликован вечером 8 апреля.
"Вместе мы добьемся успеха: добро пожаловать к новой странице Европарламента в Twitter на украинском языке! Здесь вы узнаете последние новости о том, как ЕС поддерживает Украину в ее борьбе - Глава Европарламента Роберта Мецола",- говорится в первом твите Европарламента на украинском.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.8Продажа 32.62
- Актуальное
- Важное