В Twitter-е появился официальный аккаунт Европарламента на украинском языке

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Первый твит был опубликован вечером 8 апреля.



"Вместе мы добьемся успеха: добро пожаловать к новой странице Европарламента в Twitter на украинском языке! Здесь вы узнаете последние новости о том, как ЕС поддерживает Украину в ее борьбе - Глава Европарламента Роберта Мецола",- говорится в первом твите Европарламента на украинском.

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