В Twitter двухфакторная аутентификация через СМС будет доступна только подписчикам

Об этом информирует Reuters .

"С 20 марта 2023 года только подписчики Twitter Blue смогут использовать текстовые сообщения в качестве метода двухфакторной аутентификации", - говорится в сообщении от Twitter Support.

В то же время компания отмечает, что другие аккаунты могут использовать программы для аутентификации и ключи безопасности 2FA для защиты данных. Двухфакторной аутентификацией на основе номера телефона и сообщения через СМС, согласно публикации в блоге, на которую ссылается компания, часто злоупотребляют боты.

Владелец Twitter Илон Маск подтвердил , что компания меняет политику. Он написал "да" в ответ на твит пользователя о том, что изменения происходят из-за того, что "Telcos использовала аккаунт ботов для закачки 2FA СМС". Также Маск подтвердил, что его компания теряет 60 млн долларов в год из-за мошеннических СМС.