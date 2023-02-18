В Twitter двухфакторная аутентификация через СМС будет доступна только подписчикам
В пятницу, 18 февраля, компания Twitter заявила, что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС
Об этом информирует Reuters .
"С 20 марта 2023 года только подписчики Twitter Blue смогут использовать текстовые сообщения в качестве метода двухфакторной аутентификации", - говорится в сообщении от Twitter Support.
В то же время компания отмечает, что другие аккаунты могут использовать программы для аутентификации и ключи безопасности 2FA для защиты данных. Двухфакторной аутентификацией на основе номера телефона и сообщения через СМС, согласно публикации в блоге, на которую ссылается компания, часто злоупотребляют боты.
Владелец Twitter Илон Маск подтвердил , что компания меняет политику. Он написал "да" в ответ на твит пользователя о том, что изменения происходят из-за того, что "Telcos использовала аккаунт ботов для закачки 2FA СМС". Также Маск подтвердил, что его компания теряет 60 млн долларов в год из-за мошеннических СМС.
- В среду, 15 февраля, твиттер стал первой социальной сетью, где с ограничениями разрешили рекламировать каннабис в Соединенных Штатах.
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