В твиттере подделали страницу Залужного

Об этом сообщает Генштаб Украины.

В Генштабе отметили, что у Залужного нет профилей в Twitter.

"❗️ВНИМАНИЕ! ФЕЙК❗️ Аккаунт https://mobile.twitter.com/ValriZaluzhnyi в твиттере - фейковый. Официальной страницы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в этой социальной сети нет", - говорится в сообщении.

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