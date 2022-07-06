В твиттере подделали страницу Залужного
В соцсети Twitter появилась фейковая страница Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Об этом сообщает Генштаб Украины.
В Генштабе отметили, что у Залужного нет профилей в Twitter.
"❗️ВНИМАНИЕ! ФЕЙК❗️ Аккаунт https://mobile.twitter.com/ValriZaluzhnyi в твиттере - фейковый. Официальной страницы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в этой социальной сети нет", - говорится в сообщении.
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