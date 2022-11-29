В Твери отменили съемки фильма о войне из-за техники с украинскими флагами

Об этом сообщают российские СМИ,

Отмечается, что администрация города приняла постановление, согласно которому отменила съемки фильма "Музыкант" о войне РФ с Украиной "с использованием техники с иностранной символикой и флагами".

Местные власти отметили, что появление техники с украинской символикой вызвало негативную реакцию у местных и что появление техники с иностранными знаками на улице Твери "недопустимо".

"Работа кинематографистов в минувшие выходные на центральных улицах столицы региона вызвала негативную реакцию жителей и широкий общественный резонанс", - говорится в заявлении.

26 ноября на улицах Твери была замечена колонна военной техники с украинскими флагами. В администрации Твери сообщили, что в городе снимают фильм о "специальной военной операции" в Украине, из-за чего несколько улиц перекрыли.

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