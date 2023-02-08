В Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков
Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян заявила, что в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения
Об этом Акопян сообщила в твиттере.
"Мы не отвлечемся от трагедии, которую переживает Турция, даже если Украина сама является объектом полномасштабного вторжения. 87 спасателей, парамедиков с надлежащим снаряжением прибыли, чтобы помочь и ликвидировать последствия землетрясения. Жизнь – это самое ценное", - написала она.
- Утром 8 февраля турецкое управление по чрезвычайным ситуациям отчитывалось о 7108 погибших в Турции, еще 40 910 получили ранения. Позже стало известно, что мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более девяти тысяч человек и их количество постоянно растет в процессе спасательных работ.
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