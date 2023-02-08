В Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков

Об этом Акопян сообщила в твиттере.

"Мы не отвлечемся от трагедии, которую переживает Турция, даже если Украина сама является объектом полномасштабного вторжения. 87 спасателей, парамедиков с надлежащим снаряжением прибыли, чтобы помочь и ликвидировать последствия землетрясения. Жизнь – это самое ценное", - написала она.