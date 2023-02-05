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В Турции заявили об аресте 15 возможных членов ИГИЛ, которые "готовили нападения" на западные посольства

5 февраля, 2023 воскресенье
13:24
Мир

В Турции заявили об аресте 15 человек, связанных с "Исламским государством", которые "готовили нападение" на западные дипмиссии; несмотря на это, силовики не считают, что существует повышенная террористическая угроза для них

Об этом сообщает Bloomberg .

В частности, добавляется, что задержанных подозревают в том, что они готовили нападения на консульства Швеции и Нидерландов, а также немусульманские религиозные учреждения.

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В то же время глава полиции Стамбула заявил, что сейчас силовики не нашли доказательств или планов, свидетельствующих, что для дипмиссий, церквей и синагог в Стамбуле существует непосредственная угроза.

  • Во время протестов в Швеции 21 января политик Расмус Палудан сжег Коран , однако инспиратором этого стал журналист ультраправого СМИ Exakt24 – дочерней компании Russia Today. Сам Палудан в комментарии шведским СМИ заявил, что собирается "каждую пятницу" жечь Коран перед посольством Турции, пока она не перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО.
  • 28 января министр иностранных дел Финляндии намекнул, что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана , который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.
  • 1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, пока там возможны акции по сожжению священной для мусульман книги Корана.
Турция
Нидерланды
терроризм
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