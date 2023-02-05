Об этом сообщает Bloomberg .

В частности, добавляется, что задержанных подозревают в том, что они готовили нападения на консульства Швеции и Нидерландов, а также немусульманские религиозные учреждения.

Читайте также: США предупредили Турцию о последствиях в случае помощи РФ обойти санкции Запада, – Reuters

В то же время глава полиции Стамбула заявил, что сейчас силовики не нашли доказательств или планов, свидетельствующих, что для дипмиссий, церквей и синагог в Стамбуле существует непосредственная угроза.