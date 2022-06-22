В Турции заявили о прогрессе в переговорах с РФ по делу о деблокировании украинского зерна
Делегация министерства обороны Турции провела переговоры в Москве по разблокированию экспорта украинского зерна морским путем
Об этом сообщили в Milliyet.
В издании отмечается, что в Москве состоялась в "конструктивной и очень положительной атмосфере" встреча военных делегаций Турции и России по эвакуации кораблей с зерном, ожидающих в портах.
Кроме того, на встрече обсудили эвакуацию коммерческих судов, нагруженных ожидающим в украинских порт зерном, а также безопасную перевозку самолетов, в том числе турецких из аэропорта Борисполь.
Сообщается, что в ходе встречи Турции, России, Украины и ООН удалось договориться о решении продовольственной проблемы.
После встречи из порта в Мариуполе вышел первый иностранный корабль – турецкий "Азов Конкорд".
- 21 июня стало известно, что на следующей неделе в Турции состоится четырехсторонняя встреча с представителями Украины, России, Турции и ООН. Во время встречи в Стамбуле, как ожидается, будет окончательно согласовано и создано. Там, по данным СМИ, будет присутствовать лично Эрдоган и Гутерреш. А через месяц после согласования механизма украинских портов будут отгружены первые грузы с зерном.
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