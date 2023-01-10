В Турции заявили о поддержке "формулы мира" Зеленского

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu .

"Конечно, наша цель – крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем быстрее, тем лучше", - сказал Чавушоглу.

"Россия заявляет, что сейчас готова к переговорам. (Президент Украины Владимир) Зеленский предложил мирный план по 10 пунктам. Мы, как Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу", - добавил он, отметив, что видит результаты дипломатии.

Напомним, что "формула мира" Зеленского включает 10 шагов, включая выход на границы 1991 года и выплату Россией репараций.

В конце декабря в Кремле заявили , что "мирный план" должен включать оккупацию Россией четырех регионов Украины.

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