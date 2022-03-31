В Турции заявили, что новые переговоры Кулебы и Лаврова могут пройти через неделю-две
Следующий этап переговоров глав МИД Украины и РФ Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова может состояться через неделю или две
Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает NTV .
"Сейчас мы пытаемся сблизить министров иностранных дел Украины и России. Вчера мы передали уведомления и министру иностранных дел России Сергею Лаврову, и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Обе стороны заявили, что хотят приехать, когда они готовы", - сказал Чавушоглу.
По словам главы МИД Турции, точную дату переговоров назвать нельзя, но встреча может состояться "через неделю-две".
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