В Турции заявили, что новые переговоры Кулебы и Лаврова могут пройти через неделю-две

Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает NTV .



"Сейчас мы пытаемся сблизить министров иностранных дел Украины и России. Вчера мы передали уведомления и министру иностранных дел России Сергею Лаврову, и министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Обе стороны заявили, что хотят приехать, когда они готовы", - сказал Чавушоглу.



По словам главы МИД Турции, точную дату переговоров назвать нельзя, но встреча может состояться "через неделю-две".



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