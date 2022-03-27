Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир В Турции заявили, что миру нельзя "сжигать мосты" с РФ

В Турции заявили, что миру нельзя "сжигать мосты" с РФ

27 мартa, 2022 воскресенье
14:23
Мир

В Турции считают, что нужно продолжать разговаривать с Россией, чтобы помочь прекратить войну в Украине, а Киеву нужна дополнительная поддержка

Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин, сообщает Reuters .

"Если все сожгут мосты с Россией, то кто в конце концов будет с ними говорить", - сказал Калин на международном форуме в Дохе.

По его словам, украинцев нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы они могли защищаться. Но Калин добавил, что "российскую сторону так или иначе нужно послушать", чтобы ее жалобы были понятны, если не оправданы.

Анкара утверждает, что вторжение России в Украину неприемлемо, но принципиально выступает против западных санкций и не присоединилась к ним.

Турецкая экономика, находящаяся в напряжении из-за декабрьского валютного кризиса, в значительной степени зависит от российской энергетики, торговли и туризма. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину тысячи россиян прибыли в Турцию, пытаясь скрыться от санкций. Руководитель инвестиционного офиса Турции Ахмет Бурак Даглиоглу рассказал форуму, что некоторые российские компании переводят свою деятельность в Турцию.

Отвечая на вопрос о том, ведет ли Турция бизнес с любыми связанными с Путиным людьми, он заявил: "Мы не нацеливаемся, мы не преследуем, мы не ищем никаких инвестиций или капитала, которые могут быть ненадежными".

Напомним, член НАТО Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и пытается стать посредником в войне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Турция
санкции против России
война с Россией
Читайте также:
26 мартa, 2022 суббота
"Увидеть Мощун и умереть": ВСУ устроили котел оккупантам, которые пытались войти в Киев, и уничтожили их
російські військові
26 мартa, 2022 суббота
Генштаб ВС РФ изменил риторику по поводу целей полномасштабной войны против Украины, - Центр при СНБО
Микола Княжицький
26 мартa, 2022 суббота
"Тарелки спасают города от капитуляции": Княжицкий посоветовал гражданам установить спутниковые тарелки и настроить украинские каналы
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.19
    Продажа 33.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
27 мартa
16:15
Штаты доставят дизтопливо для нужд Украины – советница министра энергетики
15:55
Эксклюзив
Необходима деблокада Мариуполя, чтобы начать эвакуацию и помочь как гражданским, так и военным в городе, - Жорин
15:53
Оккупанты запустили две ракеты в одесском направлении, но оборона отразила удар - Центр стратегических коммуникаций
15:51
Чехия Украина
Чехия заморозила имущество граждан РФ на сотни миллионов крон
15:48
Оккупанты назначили "мэром" Энергодара коллаборанта из ОПЗЖ
15:45
Непобедимый украинский тяжеловес нокаутировал соперника в первом раунде
15:35
Будущее Европы сейчас зависит от 80 самолетов и 100 танков для украинской армии – Порошенко в эфире Polsat News
15:31
Оккупанты минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами
15:24
В Раде призывают всех пользователей настраивать спутниковые антенны на украинские каналы
15:23
Из Рубежного и Лисичанска, несмотря на обстрелы, эвакуировали 275 человек – глава Луганской ОВА
15:16
10 стран начали собственные расследования войны в Украине, - Венедиктова
15:10
Все будет Украина! Киану Ривз поддержал украинцев
15:07
Виктор Орбан
Позиция Орбана относительно войны РФ против Украины будет дорого стоить Венгрии, - Дуда
15:06
Андрей Райкович
В Кировоградской области сменили время комендантского часа
15:06
Олаф Шольц
Германия рассматривает создание "железного купола" для защиты от путинских ракет
15:00
Обнародовали список зарубежных фармацевтических компаний, финансирующих войну России против Украины
14:45
Из Энергодара 28 марта планируется эвакуация населения легковыми автомобилями, – мэр
14:40
В результате обстрелов в Луганской области под завалами находятся люди, - Нацполиция
14:38
Отец футболиста-предателя Тимощука записался в терроборону в Луцке
14:34
Заявки на получение помощи из "еПоддержки" можно подать только до 31 марта
14:31
В Украину возвращаются аисты, чтобы "усилить государственную границу", - пограничники
14:29
Рекрутов весеннего призыва в России могут бросить в Украину. Документ
14:26
Российские военные продолжают перемещаться на территорию Беларуси, – Генштаб
14:25
Даниил Гетманцев
Гетманцев анонсировал увеличение в 1,5 раза налогов для не ушедших из России компаний, - концепция законопроекта
14:24
Украинские разработчики создали онлайн-карты для отслеживания воздушных тревог
14:13
Шон Пен требует предоставить Зеленскому слово на церемонии вручения Оскара, иначе откажется от награды
14:10
В доме боксера Усика в Ворзеле хозяйничают оккупанты, во двор загнали танки и БТРы
14:02
В Херсоне прошел мирный митинг. Оккупанты разогнали людей дымовыми шашками
13:58
Жители Геническа на Херсонщине подожгли военкомат, в котором разместились оккупанты
13:50
В Сумской области комендантский час продлится с 20:00 до 5:00
13:44
В Николаевской области украинские военные сбили три крылатых ракеты оккупантов
13:39
В Славутиче рашисты убили трех участников проукраинской мирной акции, а в Ирпене - директора детского сада и ее мужа, - Денисова
13:30
Отныне у России нет железнодорожного сообщения ни с одной страной ЕС, - Укрзализныця
13:29
Около 270 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались в Германии, - МИД Германии
13:27
Российские хакеры осуществляют кибератаки на благотворительные и волонтерские организации, - Госспецсвязи
13:23
Прокуратура расследует похищение мэра Балаклеи и двух чиновников горсовета
13:15
"Младшие чины всегда ждут приказов сверху", - на Западе подтверждают гибель семи российских генералов
13:04
В Киеве отопительный сезон закончится 28 марта
12:51
ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34, – глава Харьковской ОВА
12:49
Энтони Блинкен
У США нет стратегии смены режима в России, – Блинкен
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV