В Турции заявили, что миру нельзя "сжигать мосты" с РФ
В Турции считают, что нужно продолжать разговаривать с Россией, чтобы помочь прекратить войну в Украине, а Киеву нужна дополнительная поддержка
Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин, сообщает Reuters .
"Если все сожгут мосты с Россией, то кто в конце концов будет с ними говорить", - сказал Калин на международном форуме в Дохе.
По его словам, украинцев нужно поддерживать всеми возможными средствами, чтобы они могли защищаться. Но Калин добавил, что "российскую сторону так или иначе нужно послушать", чтобы ее жалобы были понятны, если не оправданы.
Анкара утверждает, что вторжение России в Украину неприемлемо, но принципиально выступает против западных санкций и не присоединилась к ним.
Турецкая экономика, находящаяся в напряжении из-за декабрьского валютного кризиса, в значительной степени зависит от российской энергетики, торговли и туризма. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину тысячи россиян прибыли в Турцию, пытаясь скрыться от санкций. Руководитель инвестиционного офиса Турции Ахмет Бурак Даглиоглу рассказал форуму, что некоторые российские компании переводят свою деятельность в Турцию.
Отвечая на вопрос о том, ведет ли Турция бизнес с любыми связанными с Путиным людьми, он заявил: "Мы не нацеливаемся, мы не преследуем, мы не ищем никаких инвестиций или капитала, которые могут быть ненадежными".
Напомним, член НАТО Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и пытается стать посредником в войне.
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