Об этом информирует в твиттере посол Украины в Турции Василий Боднар .

"Слова с делом не расходятся - завершается подготовка трех самолетов Bayraktar Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании "Народный байрактар". Лично поблагодарил Халука и Сельчука Байрактаров, а также BaykarTech за эту невероятную поддержку", - написал Боднар.

27 июня производитель беспилотников заявил , что отдаст бесплатно "байрактары", на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.

24 июня украинцы за три дня собрали деньги на 4 "байрактара". Целью было собрать на три аппарата за неделю.

23 июня Фонд Притулы взялся собрать 500 млн грн на три "байрактара".

Поляки собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска. Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы приобрести для украинской армии "байрактар", 25 мая.

28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро на "байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "байрактор" Литве бесплатно.

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