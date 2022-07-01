В Турции завершают подготовку трех "байрактаров" для Украины
Завершается подготовка трех разведывательно-ударных беспилотников "Народный байрактар" для Украины
Об этом информирует в твиттере посол Украины в Турции Василий Боднар .
"Слова с делом не расходятся - завершается подготовка трех самолетов Bayraktar Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании "Народный байрактар". Лично поблагодарил Халука и Сельчука Байрактаров, а также BaykarTech за эту невероятную поддержку", - написал Боднар.
- 27 июня производитель беспилотников заявил , что отдаст бесплатно "байрактары", на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.
- 24 июня украинцы за три дня собрали деньги на 4 "байрактара". Целью было собрать на три аппарата за неделю.
- 23 июня Фонд Притулы взялся собрать 500 млн грн на три "байрактара".
- Поляки собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.
- Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска. Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы приобрести для украинской армии "байрактар", 25 мая.
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег, удалось собрать более 5 млн евро на "байрактар" для украинских защитников. Позже Турция передала "байрактор" Литве бесплатно.
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