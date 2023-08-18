Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"В Турции при участии начальника штаба Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса "корвет" для нужд Военно-Морских Сил Украины" , – говорится в сообщении.

Это уже второй корвет, который Турция будет строить для Украины в рамках существующих договоренностей. Работы проходят в соответствии с графиками и заключенными договорами.