В Турции заложен второй корабль для ВМС Украины
На одном из судостроительных предприятий в Стамбуле в пятницу, 18 августа, прошла церемония закладки второго корабля типа "ADA" для ВМС Украины
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.
"В Турции при участии начальника штаба Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса "корвет" для нужд Военно-Морских Сил Украины" , – говорится в сообщении.
Это уже второй корвет, который Турция будет строить для Украины в рамках существующих договоренностей. Работы проходят в соответствии с графиками и заключенными договорами.
- 2 июля командующий ВМС Украины вицеадмирал Алексей Неежпапа рассказал, когда ВМС Украины будут иметь новых четырех боевых корабля. По его словам, согласно действующему контракту строятся два корабля за границей. Третий и четвертый корабль планируется строить в Украине.
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