В Турции зафиксировали рекордную температуру воздуха
Во вторник, 15 августа, в Турции температура воздуха поднялась до рекордного уровня. По данным главного управления метеорологии, она составляла +49,5 °C
Об этом сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменение климата страны Мехмет Озхасеки.
"По данным министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата и главного управления метеорологии, самая высокая температура была измерена на уровне 49,5 ° C", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 20 июля 2021 был зафиксирован предыдущий рекорд, когда термометр показал +49,1 °C.
Озхасеки призвал бороться с изменением климата: "Я призываю всех быть внимательными в соответствии с нашими целями относительно нулевых чистых выбросов и экологического развития до 2053 года, установленных нашим президентом господином Реджепом Тайипом Эрдоганом".
- Также в воскресенье, 23 июля, в Греции зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.
- Ночь на 6 августа в Киеве оказалась теплой, поскольку температура не опустилась ниже +21,2 °C, что превышает предыдущее значение 2010 года.
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