В Турции зафиксировали рекордную температуру воздуха

Об этом сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменение климата страны Мехмет Озхасеки.

"По данным министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата и главного управления метеорологии, самая высокая температура была измерена на уровне 49,5 ° C", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 июля 2021 был зафиксирован предыдущий рекорд, когда термометр показал +49,1 °C.

Озхасеки призвал бороться с изменением климата: "Я призываю всех быть внимательными в соответствии с нашими целями относительно нулевых чистых выбросов и экологического развития до 2053 года, установленных нашим президентом господином Реджепом Тайипом Эрдоганом".