В Турции зафиксировали падение метеорита
Вечером субботы, 2 сентября, на юго-востоке Турции упал метеорит. Момент падения попал на видео, обломки небесного тела могли видеть жители нескольких провинций страны
Об этом сообщает NTV.
Событие произошло около 20:15. В момент падения сияние метеора освещало ночные улицы.
Падение небесного тела можно было увидеть из Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и окрестных провинций.
Этот момент запечатлели местные жители.
"В момент падения метеорит разлетелся на части, и небо засияло синим светом", - пишет издание.
- В мае в городке Гоупвелл в Нью-Джерси, США, метеорит в возрасте 4,6 млрд лет упал на жилой дом и пробил крышу.
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