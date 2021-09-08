В Турции зафиксировали новый COVID-штамм Mu
Два случая новой мутации коронавируса Mu выявлены в Турции
Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Укринформ .
"Мы не планируем вводить дополнительные меры по мутации Mu, поскольку выявлено только два случая. Более 90% новых случаев инфицирования - это мутационные формы Delta и Delta +", - сказал он.
Как известно, штамм Mu был внесен в перечень ВОЗ как один из пяти вариантов, представляющих интерес, и находится под специальным наблюдением. Его считают сейчас потенциально менее опасным, чем штаммы Delta и Alpha.
- По сообщению ВОЗ, этот новый вариант коронавируса был впервые обнаружен в Колумбии в январе этого года и с тех пор было подтверждено минимум в 39 странах.
- Впоследствии в Южной Корее зафиксировали первые три случая заражения штаммом коронавируса Mu
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