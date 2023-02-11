В Турции задержан руководитель компании, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения
В Турции при попытке уехать за границу задержали Мехмета Яшара Джошкуна – главу компании-подрядчика строительства ЖК "Ренессанс" в провинции Хатай
Об этом пишет РБК.
При землетрясении 12-этажное здание мгновенно обрушилось на бок, задев стоящие рядом дома. Под обломками, по оценкам спасателей, могли оказаться до тысячи человек.
После того, как кадры из Хатая облетели турецкие СМИ, правоохранители выписали ордер на арест руководства компании, занимавшейся строительством ЖК. Джошкуна задержали в аэропорту Стамбула с большой суммой денег и билетом в Черногорию.
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