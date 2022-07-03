В Турции задержали российское грузовое судно с украденным в Украине зерном, - Reuters

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на слова посла Украины в Турции Василия Боднара.

"Завтра будет ведомственное совещание, на котором будет определена дальнейшая судьба этого судна. Надеемся, судно арестуют, а имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных", - добавил Боднар.

По его словам, турецкая таможня задержала российское грузовое судно, перевозившее украденное украинское зерно. Его судьба будет решаться 4 июля.

Известно, что судно "Жибек Жоли" вышло из оккупированного Бердянска и пришло в Карасу, что в 130 километрах от Стамбула. Корабль принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендован российской компанией Green-Line.

3 июня посол Украины в Турции сообщил о причастности страны к сбыту украденного российскими военными украинского зерна и обратился за помощью в расследовании к турецким властям и Интерполу.

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