В Турции задержали 23 поклонников Гюлена из организации FETÖ

Об этом сообщает TRT Haber .

"23 подозреваемых были задержаны в ходе операций, проведенных группами отдела по борьбе с контрабандой преступлений департамента полиции Анкары в 16 провинциях, в т.ч. в Анкаре”, - говорится в сообщении.

Согласно заявлению главной прокуратуры, в расследовании, проведенном бюро по расследованию террористических преступлений, был выдан ордер на задержание 25 подозреваемых, которые, как было установлено, сыграли роль в устройстве членов FETÖ в государственных учреждениях.

Продолжаются меры по задержанию других подозреваемых.

Власти Турции обвиняют FETÖ и находящегося в добровольном изгнании в США лидера Фетхуллаха Гюлена в организации путча 15 июля 2016 года. Тогда погиб 251 человек и около 2200 получили ранения.