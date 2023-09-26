В Турции задержали 23 поклонников Гюлена из организации FETÖ
В ходе расследования Главной прокуратуры Анкары задержаны 23 из 25 подозреваемых в содействии трудоустройству членов организации FETÖ в госучреждениях
Об этом сообщает TRT Haber .
"23 подозреваемых были задержаны в ходе операций, проведенных группами отдела по борьбе с контрабандой преступлений департамента полиции Анкары в 16 провинциях, в т.ч. в Анкаре”, - говорится в сообщении.
Согласно заявлению главной прокуратуры, в расследовании, проведенном бюро по расследованию террористических преступлений, был выдан ордер на задержание 25 подозреваемых, которые, как было установлено, сыграли роль в устройстве членов FETÖ в государственных учреждениях.
Продолжаются меры по задержанию других подозреваемых.
Власти Турции обвиняют FETÖ и находящегося в добровольном изгнании в США лидера Фетхуллаха Гюлена в организации путча 15 июля 2016 года. Тогда погиб 251 человек и около 2200 получили ранения.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Турция "не отступит" от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее "требования", в частности не приютить оппозиционеров с организациями из FETÖ, которых в Турции считают террористами.
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