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В Турции взрыв на угольной шахте: есть погибшие и раненые

15 октября, 2022 суббота
00:49
Мир

На угольной шахте в городе Амасра на севере Турции в пятницу вечером раздался взрыв.

Об этом сообщает Anadolu.

По данным властей провинции Бартин, где находится шахта, взрыв произошел на глубине 300 метров. В момент аварии в шахте находились, по предварительным данным, более 60 человек.

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что по меньшей мере 20 шахтеров получили ранения в результате взрыва, еще как минимум двое - погибли.

На месте аварии работают экстренные службы, эвакуирующие шахтеров из-под земли на поверхность.

Прокуратура Бартина приступила к расследованию. В спасательной службе заявили, что причиной взрыва стала авария на трансформаторе.

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Турция
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