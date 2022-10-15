Об этом сообщает Anadolu.

По данным властей провинции Бартин, где находится шахта, взрыв произошел на глубине 300 метров. В момент аварии в шахте находились, по предварительным данным, более 60 человек.

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что по меньшей мере 20 шахтеров получили ранения в результате взрыва, еще как минимум двое - погибли.

На месте аварии работают экстренные службы, эвакуирующие шахтеров из-под земли на поверхность.

Прокуратура Бартина приступила к расследованию. В спасательной службе заявили, что причиной взрыва стала авария на трансформаторе.

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