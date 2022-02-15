В Турции возжелали "выкрасть" тренера Луческу из "Динамо"

Об этом сообщает Yeni Asir.



По информации источника, советник президента "Фенербахче" предложил кандидатуру Мирчи Луческу на должность главного тренера их клуба.



76-летний румын не является приоритетным вариантом для турок. Президент "Фенербахче" намерен, чтобы его клуб возглавил кто-нибудь из трио Йоахим Лев, Жорже Жезуш и Кука. Но если с ними договориться не удастся, то клуб начнет переговоры с Луческу.



Мирча Луческу уже имеет опыт работы в Турции. Румынский тренер возглавлял национальную команду, "Бешикташ" и "Галатасарай". Его контракт с "Динамо" действует до 2024 года.

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