В Турции возжелали "выкрасть" тренера Луческу из "Динамо"
Турецкий "Фенербахче" рассматривает вариант приглашения главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу в свой клуб
Об этом сообщает Yeni Asir.
По информации источника, советник президента "Фенербахче" предложил кандидатуру Мирчи Луческу на должность главного тренера их клуба.
76-летний румын не является приоритетным вариантом для турок. Президент "Фенербахче" намерен, чтобы его клуб возглавил кто-нибудь из трио Йоахим Лев, Жорже Жезуш и Кука. Но если с ними договориться не удастся, то клуб начнет переговоры с Луческу.
Мирча Луческу уже имеет опыт работы в Турции. Румынский тренер возглавлял национальную команду, "Бешикташ" и "Галатасарай". Его контракт с "Динамо" действует до 2024 года.
- 22 декабря Луческу был признан лучшим тренером 2021 года в Румынии.
- 30 декабря главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пожелал, чтобы в 2022 году закончилась пандемия коронавируса.
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