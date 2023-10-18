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В Турции возле дипучреждений Израиля прошли протесты: митингующие обвинили ЦАХАЛ в ударе по больнице в Газе

18 октября, 2023 среда
09:32
Война в Израиле

Весь вечер в Турции проходили акции протеста против обстрела госпиталя Аль-Ахли в Газе. Митингующие собирались у израильского посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле

Об этом информирует телеканал TRT Haber.

"Граждане, отреагировавшие на бомбардировку Израилем баптистской больницы Аль-Эхли в Газе, находившейся в блокаде, пришли к зданию генерального консульства на Бешикташе с палестинскими флагами в руках. Участники, реагируя на бомбардировку больницы, скандировали лозунг "Убийца Израиль, прочь из Палестины", а также скандировали такбир", - сообщает телеканал.

На площади Республики в Кайсери, в центре Турции, люди с турецкими и палестинскими флагами протестовали против Израиля на фоне обстрелов медучреждения в Газе. Представители общественных организаций в своих речах осудили израильские действия и призвали к немедленному прекращению насилия.

В Газиантепе, на юге страны, люди собрались на площади демократии, махали флагами, выкрикивали лозунги типа "Израиль - прочь", "Слава Палестине" и "Израиль - убийца, прочь из Газы". А в Шанлиурфе на юго-востоке люди не только протестовали, но и помолились за погибших.

В разных городах, таких как Кахраманмараш, Малатия, Адияман, Килис и другие, также прошли митинги против Израиля и в защиту Палестины.

В Анкаре большое количество людей пришли в посольство Израиля с палестинскими флагами и осудили действия ЦАХАЛ. Они также провели заупокойную молитву и читали Коран. Толпа разошлась около 4 часов утра.

Что предшествовало

Во вторник, 17 октября, боевики ХАМАС заявили, что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.

В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.

Президент США Джо Байден планировал встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане в среду, 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.

Новости
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Израиль
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