В Турции возбуждено дело против активиста, который сжег Коран
Главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении политика Расмуса Палудана и представителя правого движения Эдвина Вагенсвельда, уничтожавших копии Корана в Швеции, Нидерландах и Дании
Об этом сообщает Anadolu.
"Подозреваемые совершали акты публичного разжигания общественной ненависти и вражды против священных ценностей исламской религии - Корана и Пророка, а также открыто оскорбляли религиозные чувства определенной части населения", - говорится в сообщении прокуратуры.
Известно, что Эдвин Вагенсвельд является представителем правого движения Патриотические европейцы против исламизации Запада и 24 января он разрезал копию Корана в Гааге. Расмус Палудан в течение января сжег две копии Корана напротив посольств Турции в Копенгагене и Стокгольме.
Расследование будет производиться на основании соответствующих статей Уголовного кодекса Турции.
- Во время протестов в Швеции 21 января политик Расмус Палудан сжег Коран, однако инспиратором этого стал журналист ультраправого СМИ Exakt24 – дочерней компании Russia Today. Сам Палудан в комментарии шведским СМИ заявил, что собирается "каждую пятницу" сжигать Коран перед посольством Турции, пока она не перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО.
- 28 января Министр иностранных дел Финляндии намекнул, что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана, который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.
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