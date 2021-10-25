В Турции во время фестиваля украинская парашютистка сорвалась в море
В турецком городе Фетхие во время фестиваля воздушных игр в море не удержалась украинская парашютистка
Об этом передает Радио Свобода .
Во время фестиваля воздушных игр в городе Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море украинская парашютистка.
Ее спасла береговая охрана, после чего украинку госпитализировали.
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что с пострадавшей связалось украинское консульство.
Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.
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