В Турции во время фестиваля украинская парашютистка сорвалась в море

Об этом передает Радио Свобода .

Во время фестиваля воздушных игр в городе Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море украинская парашютистка.

Ее спасла береговая охрана, после чего украинку госпитализировали.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что с пострадавшей связалось украинское консульство.

Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное, угрозы жизни нет.

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