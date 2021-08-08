В Турции в ДТП погибли 15 пассажиров автобуса

Об этом сообщает Hurriyet .

В результате ДТП 15 человек погибли, еще 18 травмированы. Они госпитализированы в ближайшие больницы.

Губернатора провинции Балыкесир Хасана Шилдак заявил, что авария произошла около 4:40. Автобус осуществлял маневр на скорости 95 км / ч, водитель потерял контроль над управлением на автобане обл, что на западе Турции, после чего транспортное средство перевернулось.

Сейчас идет расследование всех обстоятельств ДТП.

Напомним, 28 июня в провинции Айдын в Турции в результате ДТП пострадали пять туристов из Украины .

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