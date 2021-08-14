В Турции упал российский пожарный самолет
В провинции Кахраманмараш на юге Турции в субботу, 14 августа 2021 года, разбился пожарный самолет-амфибия типа "Бериев-200"
По предварительным данным, на борту самолета, арендованного в России, вместе с экипажем находились семь человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на турецкое правительственное информационное агентство Anadolu.
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Самолет-амфибия находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции, осуществляя полеты с территории провинции Адана.
Самолет потерпел крушение в районе долины Кисик района Бесен.
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"В тушении пожара, начавшегося в лесном массиве в результате удара молнии, была задействована авиация. Вскоре связь с самолетом прервалась и он упал. В район катастрофы направлены отряды спасателей", - сообщил глава провинции Кахраманмараш Фарук Джошкун.
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