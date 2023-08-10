В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания турецкого Совета нацбезопасности.

Члены совета подробно обсудили ход войны между Россией и Украиной и "ее возможные последствия для нашего региона на следующих этапах", а также констатировали, что "эскалация напряженности в Черном море не отвечает ничьим интересам".

"Ко всем сторонам направили призыв немедленно сесть за стол переговоров и положить конец войне", – говорится в сообщении.

Также Совет нацбезопасности Турции подчеркнул, что возвращение к "зерновому соглашению" позволит "предотвратить возможные негативные последствия в нуждающихся странах и будет способствовать продовольственной стабильности".

Совет национальной безопасности Турции состоит из начальника штаба, отдельных членов совета министров и президента Турции и занимается разработкой политики национальной безопасности.