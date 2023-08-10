В Турции Украину и РФ призвали немедленно начать переговоры
Совет национальной безопасности Турции на заседании в среду обсудил ситуацию с полномасштабным вторжением России в Украину и призвал стороны как можно быстрее договориться о завершении войны
Об этом говорится в заявлении по итогам заседания турецкого Совета нацбезопасности.
Члены совета подробно обсудили ход войны между Россией и Украиной и "ее возможные последствия для нашего региона на следующих этапах", а также констатировали, что "эскалация напряженности в Черном море не отвечает ничьим интересам".
"Ко всем сторонам направили призыв немедленно сесть за стол переговоров и положить конец войне", – говорится в сообщении.
Также Совет нацбезопасности Турции подчеркнул, что возвращение к "зерновому соглашению" позволит "предотвратить возможные негативные последствия в нуждающихся странах и будет способствовать продовольственной стабильности".
Совет национальной безопасности Турции состоит из начальника штаба, отдельных членов совета министров и президента Турции и занимается разработкой политики национальной безопасности.
- Напомним, 9 августа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".
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