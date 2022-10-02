В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетьман Іван Мазепа", - Зеленская
В Турции состоялся спуск на воду нового украинского противолодочного корвета типа Ada "Гетьман Іван Мазепа"
Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская.
"Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетьман Іван Мазепа" будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины", - отметила она.
Известно, что корвет "Гетьман Іван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.
- 18 августа первому корвету класса Ada Военно-морских сил присвоили имя "Гетьман Іван Мазепа". Работы по созданию нового украинского корвета начались в январе 2021 года, была нарезана сталь и формировались секции. В сентябре 2021 г. состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.
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