В Турции состоится второй тур выборов президента: названа дата
28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов - в него вышел президент Реджеп Тайип Эрдоган и главный кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу
Об этом заявил глава верховного совета по выборам Ахмет Енер.
Явка в Турции составила 88,92%, за границей – 52,69%.
"Согласно предварительным результатам Эрдоган получил 49,51% голосов, Киличдароглу - 44,88%. Второй тур выборов решено провести в воскресенье, 28 мая", - сказал он.
За представителя правого "Альянса предков" Синана Огана отдали голоса 5,17% избирателей.
- Напомним, лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу прокомментировал первые итоги голосования на прошедших в Турции в воскресенье, 14 мая 2023 года, парламентских и президентских выборах
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