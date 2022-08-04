Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

"В результате напряженной работы Координационного центра завтра (5 августа. - Ред.) в рамках отгрузки зерна из портов Украины планируется отправиться 3 судна. Кроме того, после проверки ожидается движение в Украину пустого судна из Стамбула", – заявил Акар.

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Акар также подтвердил, что нагруженное кукурузой судно "Razoni", первое, что вышло из украинских портов, после контроля в Стамбуле отправилось в ливанский порт Триполи.

4 августа Британия заявила, что готова страховать корабли, которые будут вывозить зерно из Украины.

3 августа глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что "зерновое соглашение" приблизит завершение войны.