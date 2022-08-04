В Турции сообщили, что 5 июля из украинских портов выйдут еще три судна с зерном
В пятницу, 5 июля, еще три судна выйдут из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна
Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
"В результате напряженной работы Координационного центра завтра (5 августа. - Ред.) в рамках отгрузки зерна из портов Украины планируется отправиться 3 судна. Кроме того, после проверки ожидается движение в Украину пустого судна из Стамбула", – заявил Акар.
Читайте также: "Это поощряет РФ к продолжению краж": МИД Украины о решении ливанского суда снять арест с судна с ворованным украинским зерном
Акар также подтвердил, что нагруженное кукурузой судно "Razoni", первое, что вышло из украинских портов, после контроля в Стамбуле отправилось в ливанский порт Триполи.
- 4 августа Британия заявила, что готова страховать корабли, которые будут вывозить зерно из Украины.
- 3 августа глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что "зерновое соглашение" приблизит завершение войны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.72
- Актуальное
- Важное