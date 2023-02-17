В Турции снова землетрясение магнитудой 5,1

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море на глубине 9,26 км и в 6 км от города Арсуз.

Губернатор региона Рахми Доган заявил, что пока власти не получали информации о жертвах или повреждениях в результате землетрясения.

"Наши силы продолжают следить за ситуацией", – отметил он.