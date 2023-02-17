В Турции снова землетрясение магнитудой 5,1
В четверг, 16 февраля, в турецкой провинции Хатай произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1
Об этом сообщает Anadolu Agency.
Эпицентр землетрясения находился в Средиземном море на глубине 9,26 км и в 6 км от города Арсуз.
Губернатор региона Рахми Доган заявил, что пока власти не получали информации о жертвах или повреждениях в результате землетрясения.
"Наши силы продолжают следить за ситуацией", – отметил он.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения. Уже 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- По состоянию на 15 февраля количество жертв достигало более 41 тысячи. Также известно, что в общей сложности погибли 5 граждан Украины , из-под завалов спасены 10 украинцев.
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