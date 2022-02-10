В Турции снегопады заблокировали более 1600 дорог

Об этом пишет TRT Haber .



"Снегоуборочные бригады продолжают работать над открытием 731 дороги. Приоритет по расчистке предоставляется по уведомлениям о таких случаях, как заболевание, рождение и смерть", - заявили местные власти провинции Сивас в Центре страны.



В восточной провинции Битлис снег выпадает за последние 10 дней. Из-за снегопада перекрыли 67 сельских дорог. Снегоуборочные бригады возобновляют движение транспорта. В центре города толщина снежного покрова составляет 1,5 м, а в высокогорье достигает 4 м.



В Эрзуруме заблокировано 92 сельских дороги. К возобновлению движения привлекли 1000 человек.



В центре Нигде толщина снега достигает 30 см, а в высокогорье - 1 м. Перекрыта 131 дорога и две трассы. Из-за погодных условий была приостановлена учеба в городе.



В провинции Фургон заблокированы дороги в 37 районах, а в Хаккаре перекрыто 325 дорог сел и хуторов.



Из-за снега в провинции Муз заблокированы дороги 37 населенных пунктов.



В Кайсери снег вызвал перебои в транспорте, 130 дорог открыли, в 20 населенных пунктах они заблокированы.



В Эрзинджане продолжаются работы по открытию 104 сельских дорог, в том числе 3 – в центре города.



В провинции Ляпас снегопад вызвал проблемы с движением транспорта, особенно в высокогорье, 15 дорог было заблокировано.



DHA пишет, что плохие погодные условия привели к прекращению движения по автомагистрали Кония-Анталия. В 21 районе Конии школы перевели на дистанционное обучение. Некоторые госслужащие, в частности беременные и люди с особыми потребностями, ушли в административные отпуска.

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