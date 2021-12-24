В Турции снег заблокировал транспортное сообщение с 400 населенными пунктами
В провинции Ван на Востоке Турции снегопады сделали невозможным проезд в 400 населенных пунктов
Об этом пишет TRT Haber.
"В разных районах провинции Ван из-за снегопадов заблокировано транспортное сообщение с 400 населенными пунктами", - говорится в сообщении.
В стране расчищают дороги от снега с помощью тяжелой техники.
Издание Hürriyet передает, что снегопады также накрыли Восточное Причерноморье. В провинциях Трабзон, Ризе, Артвин и Гиресун временно закрыли начальную и среднюю школу. В высокогорье восточной провинции Муш высота снежного покрова составляет два метра.
В Государственной метеорологической службе подчеркнули, что по всей Турции температура воздуха ниже сезонной нормы.
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