В Турции снег заблокировал транспортное сообщение с 400 населенными пунктами

Об этом пишет TRT Haber.



"В разных районах провинции Ван из-за снегопадов заблокировано транспортное сообщение с 400 населенными пунктами", - говорится в сообщении.



В стране расчищают дороги от снега с помощью тяжелой техники.



Издание Hürriyet передает, что снегопады также накрыли Восточное Причерноморье. В провинциях Трабзон, Ризе, Артвин и Гиресун временно закрыли начальную и среднюю школу. В высокогорье восточной провинции Муш высота снежного покрова составляет два метра.



В Государственной метеорологической службе подчеркнули, что по всей Турции температура воздуха ниже сезонной нормы.

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