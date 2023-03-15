Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu .

"Мы внимательно отслеживаем вопросы. Имеют место разные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логическое решение. Выступаем за мирный выход из ситуации", - сказал чиновник.

"Следующие шаги прояснятся в ближайшее время", - добавил он, отвечая на вопрос о пропуске американских кораблей в Черное море.