В Турции сделали заявление о возможном пропуске кораблей США, которые заберут сбитый над Черным морем БПЛА
Решение о возможном пропуске кораблей США в Черном море, которые отнимут обломки сбитого Россией беспилотника MQ-9 Reaper, будет принято в ближайшее время
Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu .
"Мы внимательно отслеживаем вопросы. Имеют место разные контакты, в том числе между структурами в самой Турции. Стремимся найти с партнерами из США разумное и логическое решение. Выступаем за мирный выход из ситуации", - сказал чиновник.
"Следующие шаги прояснятся в ближайшее время", - добавил он, отвечая на вопрос о пропуске американских кораблей в Черное море.
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
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