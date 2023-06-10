Об этом информирует Hurriyet.

Отмечают, что взрыв произошел около 08:40 в динамитосмесительном цехе на заводе Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE) в Анкаре. После этого вспыхнул пожар, над фабрикой поднялся дым. На место сразу отправили пожарных и медиков, огонь удалось потушить.

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате взрыва на заводе погибли пятеро их работников. В отношении инцидента начато судебное и административное расследование.

Заместитель главы турецкого минобороны Алпаслан Каваклиоглу и губернатор Анкары Васип Шахин сделали совместное заявление о взрыве на заводе. По их словам, взрыв вызвала химическая реакция.