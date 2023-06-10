В Турции раздался взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ: 5 человек погибли
В Турции в субботу, 10 июня, на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ раздался мощный взрыв, в результате которого погибли пять человек
Об этом информирует Hurriyet.
Отмечают, что взрыв произошел около 08:40 в динамитосмесительном цехе на заводе Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE) в Анкаре. После этого вспыхнул пожар, над фабрикой поднялся дым. На место сразу отправили пожарных и медиков, огонь удалось потушить.
Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате взрыва на заводе погибли пятеро их работников. В отношении инцидента начато судебное и административное расследование.
Заместитель главы турецкого минобороны Алпаслан Каваклиоглу и губернатор Анкары Васип Шахин сделали совместное заявление о взрыве на заводе. По их словам, взрыв вызвала химическая реакция.
- 10 июня в ходе операции, организованной командованием жандармерии провинции Стамбул, был изъят 1 миллиард фальшивых долларов, которой планировали вывезти в Африку.
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