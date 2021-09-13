В Турции разбился автобус с украинскими туристами: погиб водитель, пострадали 35 пассажиров

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.



"В провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания консульской помощи", - написал Николенко.



В то же время турецкое издание DHA сообщает о смерти 54-летнего водителя автобуса. По данным издания, у водителя во время движения случился сердечный приступ, из-за чего автобус потерял управление в столкнулся со школьным автобусом.



Всего в автобусе с Украинской находился 41 пассажир.