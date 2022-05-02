В Турции рассчитывают использовать газ из залежей в Черном море в следующем году

Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез, передает Takvim .

"Уже через год в эти же дни мы, если все сложится, сможем пользоваться дома газом собственной добычи. Если будете заваривать чай на плите, то будете делать это на газе, добытом с глубины тысячи метров под Черным морем", - сказал министр.

По словам Денмеза, Турция планирует в полном объеме использовать подземные ресурсы и привлекать их в собственную экономику.