В Турции рассчитывают использовать газ из залежей в Черном море в следующем году
После обнаружения залежей газа на дне Черного моря и начала работ по его добыче и транспортировке Турция рассчитывает начать использование топлива уже в 2023 году
Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез, передает Takvim .
"Уже через год в эти же дни мы, если все сложится, сможем пользоваться дома газом собственной добычи. Если будете заваривать чай на плите, то будете делать это на газе, добытом с глубины тысячи метров под Черным морем", - сказал министр.
По словам Денмеза, Турция планирует в полном объеме использовать подземные ресурсы и привлекать их в собственную экономику.
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