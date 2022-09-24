В Турции раскритиковали Путина за решение о мобилизации
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение российского диктатора Владимира Путина о мобилизации отдаляет завершение войны РФ против Украины
Об этом сообщает Anadolu .
По словам Чавушоглу, решение Путина о мобилизации не близко к окончанию войны в Украине.
"Мы выступаем за диалог и переговоры с участием президентов двух стран. Отрицательное влияние войны между РФ и Украиной испытывают все и во всех областях", - сказал Чавушоглу.
Он добавил, что Турция и дальше будет прилагать все усилия для обеспечения справедливого и долгосрочного мира между Москвой и Киевом.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- 23 сентября представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не будет признавать результаты псевдореферендумов о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к России.
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