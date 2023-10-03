В Турции проводят спецоперацию против курдской группировки: задержаны 90 человек
Около 90 подозреваемых были арестованы в ходе спецоперации, которая проводилась одновременно в 18 провинциях Турции против курдской террористической организации
Об этом сообщает турецкое издание "АА".
При координации министерства внутренних дел, главного управления безопасности и главной прокуратуры Шанлиурфы в 18 провинциях началась операция против курдской террористической организации, в результате которой были задержаны около 90 человек.
"Согласно полученной информации, в результате мероприятий, проводившихся министерством внутренних дел на севере Ирака, Сирии и Турции в течение около 10 месяцев с целью выявления и ликвидации турецкого звена так называемой военной разведывательной структуры террористической организации, было установлено пристальное наблюдение за действовавшими подозреваемыми. от имени организации", - говорится в сообщении
После координации действий с подразделениями безопасности была начата спецоперация в 18 провинциях, среди которых Шанлиурфа, Стамбул, Анталия, Адана, Бурса, Диярбакыр, Газиантеп, Мардин, Мерсин, Денизли, Конья, Кайсери, Бетман, Ыспарта, Балыкесир, Ширнак, Коджаэли и .
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Около 9:30 утра 1 октября в Анкаре произошел мощный взрыв и были слышны выстрелы возле МВД и Великого национального собрания Турции. Группировка "Батальон бессмертных", связанная с боевиками Рабочей партии Курдистана, взяла на себя ответственность
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