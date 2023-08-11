В Турции произошло землетрясение: по меньшей мере 23 пострадавших
На востоке Турции, в районе Эшилюрт города Малатья, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 балла. В результате пострадали по меньшей мере 23 человека
Об этом информирует Anadolu .
Отмечают, что землетрясение произошло в четверг на глубине 7 км. Толчки почувствовали в Малатье, а также Кахрманмараше, Адиамане, Шанлиурфе и Газиантепе. Поэтому многие вышли на улицы.
Министр внутренних дел Турции Али Эрликай сообщил, что во время землетрясения 22 человека в Малатье получили ранения. Он также добавил, что были повреждены три здания.
"На этот момент погибших нет. 22 наших граждан получили легкие травмы из-за страха, паники и прыжков с высоты", - сказал Эрликай.
В свою очередь министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил о еще одном пострадавшем в Адиамане.
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- 26 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
- В Турции суды арестовали 247 подозреваемых в ходе расследования по разрушенным зданиям в зоне землетрясения.
- 25 июля на юге Турции зафиксировали землетрясение с эпицентром на глубине более 11 километров, магнитуда составила 5,5 балла по шкале Рихтера.
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