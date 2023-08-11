В Турции произошло землетрясение: по меньшей мере 23 пострадавших

Об этом информирует Anadolu .

Отмечают, что землетрясение произошло в четверг на глубине 7 км. Толчки почувствовали в Малатье, а также Кахрманмараше, Адиамане, Шанлиурфе и Газиантепе. Поэтому многие вышли на улицы.

Министр внутренних дел Турции Али Эрликай сообщил, что во время землетрясения 22 человека в Малатье получили ранения. Он также добавил, что были повреждены три здания.

"На этот момент погибших нет. 22 наших граждан получили легкие травмы из-за страха, паники и прыжков с высоты", - сказал Эрликай.

В свою очередь министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил о еще одном пострадавшем в Адиамане.