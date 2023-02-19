В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 5,2
Об этом сообщает EMSC.
В субботу, 18, февраля, на глубине 13 километров возле города Гоксун (провинция Кахраманмараш) произошло землетрясение. Сейсмологи из EMSC (Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр) оценили мощность в 5,2.
Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.
Землетрясение произошло в 21:31 по киевскому времени.
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