Об этом сообщает информационное агентство Анадолу.

Толчки были зафиксированы в 04:17 по местному времени, очаг землетрясения находился на глубине 7 км. В Турции объявлен высокий уровень тревоги, правительство обратилось за международной помощью.

В настоящее время сообщается о 23 погибших и 420 пострадавших в провинции Малатья, 6 погибших и 79 пострадавших в провинции Диярбакир, 15 погибших и 30 пострадавших в провинции Шанлиурфа.

Анадолу отмечает, что после землетрясения зафиксировано 32 афтершока, магнитуда сильнейшего составила 6,6. Толчки также были ощутимы в Египте, Ливане, Сирии и Ираке.