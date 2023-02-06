В Турции произошло землетрясение, известно о более 40 погибших и по меньшей мере 500 раненых
Ночью 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Пазарджик зафиксировали землетрясение с амплитудой 7,4 балла, известно про более 40 погибших и по меньшей мере 500 раненых.
Об этом сообщает информационное агентство Анадолу.
Толчки были зафиксированы в 04:17 по местному времени, очаг землетрясения находился на глубине 7 км. В Турции объявлен высокий уровень тревоги, правительство обратилось за международной помощью.
В настоящее время сообщается о 23 погибших и 420 пострадавших в провинции Малатья, 6 погибших и 79 пострадавших в провинции Диярбакир, 15 погибших и 30 пострадавших в провинции Шанлиурфа.
Анадолу отмечает, что после землетрясения зафиксировано 32 афтершока, магнитуда сильнейшего составила 6,6. Толчки также были ощутимы в Египте, Ливане, Сирии и Ираке.
- В ночь с 22 на 23 ноября в Турции, недалеко от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 5,9-6,0.
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