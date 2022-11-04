В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие
В Измире из-за землетрясения три человека получили травмы, повреждено более 20 зданий и минарет мечети
Об этом пишет Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает Укринформ.
"Землетрясение силой 4,9 балла по шкале Рихтера произошло в 03.29 по местному времени в районе Буджа в провинции Измир. Эпицентр землетрясения находился на глубине 14,47 км", - отмечают в AFAD.
По состоянию на 4 ноября в 9:30 зафиксировано 80 подземных толчков, происходящих после землетрясения.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщает, что землетрясение повлекло за собой панику среди местного населения. Три человека пострадали, прыгнув с высоты. Двое из них находятся в больнице. Из-за сотрясений земной коры разрушен минарет одной мечети и повреждены 20 зданий.
- 3 ноября в Румынии произошло землетрясение, которое можно ощутить на территории Молдовы, а также в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.
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